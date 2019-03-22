Фанаты "Челси" намерены бойкотировать матчи, чтобы клуб уволил Сарри
Фанаты "Челси" собираются бойкотировать ближайшие домашние матчи своей команды, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, таким образом поклонники "синих" намерены вынудить руководство клуба уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера.
Известно, что на сегодняшний день более 400 болельщиков сдали свои билеты на матч с "Вест Хэмом", ещё 700 - на поединок против "Бернли".
По итогам 30 туров "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14