Фанаты "Челси" намерены бойкотировать матчи, чтобы клуб уволил Сарри

Фанаты "Челси" собираются бойкотировать ближайшие домашние матчи своей команды, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, таким образом поклонники "синих" намерены вынудить руководство клуба уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера.

Известно, что на сегодняшний день более 400 болельщиков сдали свои билеты на матч с "Вест Хэмом", ещё 700 - на поединок против "Бернли".

По итогам 30 туров "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

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