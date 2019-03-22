Фанаты "Челси" намерены бойкотировать матчи, чтобы клуб уволил Сарри

Теги челсимаурицио сарри

Фанаты "Челси" намерены бойкотировать матчи, чтобы клуб уволил Сарри

Фанаты "Челси" собираются бойкотировать ближайшие домашние матчи своей команды, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, таким образом поклонники "синих" намерены вынудить руководство клуба уволить Маурицио Сарри с поста главного тренера.

Известно, что на сегодняшний день более 400 болельщиков сдали свои билеты на матч с "Вест Хэмом", ещё 700 - на поединок против "Бернли".

По итогам 30 туров "Челси" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.

Не пропустите: Канте может летом покинуть "Челси". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Анонс главных событий 22 марта

Анонс главных событий 22 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов