Фанаты "Челси" отреагировали на новостей о выходе клуба из Суперлиги: "К черту Переса!" (видео)

Фото: Твиттер @goal

Болельщики "Челси" серьезно обеспокоены новостями о создании европейской Суперлиги и ярко отреагировали на информацию о том, что их любимый клуб первым решил покинуть этот турнир.

Фанаты собрались недалеко от стадиона "Стэмфорд Бридж". Они принесли баннеры и плакаты с резкой критикой проекта. Кроме того толпа выкрикивала оскорбления в адрес президента "Реала" Флорентино Переса, который стал одним из главных организаторов Суперлиги и возглавил ее.

"К черту Переса! К черту Суперлигу!", – кричали фанаты после известия о том, что "аристократы" готовят документы для выхода из числа участников турнира.

The scene at Stamford Bridge as it’s reported Chelsea preparing to withdraw pic.twitter.com/meZpntKiBc