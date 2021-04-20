Фанаты "Челси" отреагировали на новостей о выходе клуба из Суперлиги: "К черту Переса!" (видео)

Теги челсифлорентино перессуперлига (европейская)

Фанаты "Челси" отреагировали на новостей о выходе клуба из Суперлиги: "К черту Переса!" (видео)Фото: Твиттер @goal 
Болельщики "Челси" серьезно обеспокоены новостями о создании европейской Суперлиги и ярко отреагировали на информацию о том, что их любимый клуб первым решил покинуть этот турнир.

Фанаты собрались недалеко от стадиона "Стэмфорд Бридж". Они принесли баннеры и плакаты с резкой критикой проекта. Кроме того толпа выкрикивала оскорбления в адрес президента "Реала" Флорентино Переса, который стал одним из главных организаторов Суперлиги и возглавил ее.

"К черту Переса! К черту Суперлигу!", – кричали фанаты после известия о том, что "аристократы" готовят документы для выхода из числа участников турнира.

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