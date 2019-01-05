Фанаты "Челси" попрощались с Фабрегасом

Испанский хавбек Сеск Фабрегас в последний раз выступал в футболке "Челси".

После кубковой игры с "Ноттингемом" (2:0) Фабрегас покинет клуб. После матча фанаты "Челси" попрощались с игроком, который покидал поле со слезами на глазах.

An emotional farewell for Cesc Fabregas pic.twitter.com/zR0cRNaywy — Goal (@goal) 5 января 2019 г.

Фабрегас выступал за "Челси" с 2014 года. За это время он провел 198 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 55 ассистов.

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