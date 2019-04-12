Фанаты "Челси": "Салах - террорист"

Перед матчем 1/4 финала Лиги Европы между "Славией" и "Челси" (0:1) фанаты "синих" оскорбляли форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

В одном из пабов Праги шесть болельщиков лондонской команды скандировали: "Салах - террорист".

Chelsea fans singing "Salah is a bomber" disgraceful pic.twitter.com/SlAFVwQqop — Football Fights (@footbalIfights) 11 апреля 2019 г.

Личности троих фанатов были установлены и клуб запретил им посещать вышеупомянутую игру.

Стоит отметить, что в воскресенье "Челси" и "Ливерпуль" сыграют между собой в рамках 34-го тура АПЛ.

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