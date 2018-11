Фанаты "Челси" тепло встретили Лэмпарда в матче Кубка лиги

"Дерби Каунти", которое возглавляет Фрэнк Лэмпард, в матче Кубка английской лиги играет с "Челси" (1:1, идет первый тайм). Матч проходит в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Фанаты "Челси" тепло встретили Лэмпарда, подготовив несколько баннеров в его честь, а также скандировали "Супер Фрэнки Лэмпард".

Frank Lampard receives a huge reception as he takes his seat in the away dugout at Stamford Bridge.



