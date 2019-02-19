Фанаты "Челси" во время матча с "МЮ": "К чёрту Саррибол"

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Фанаты "Челси" во время матча с "МЮ": "К чёрту Саррибол"

В рамках 1/8 финала Кубка Англии "Челси" на своём поле проиграл "Манчестер Юнайтед" со счётом 0:2.

Во время этого матча фанаты "синих" ярко высказали своё отношение к футболу, который проповедует главный тренер команды Маурицио Сарри.

"Fuck Sarri Ball" - скандировали болельщики на трибунах "Стемфорд Бридж", что в мягкой форме можно перевести как "К чёрту Саррибол".

Не пропустите: Саттон: "Челси" уволит Сарри, матч с "Манчестер Юнайтед" был последним для него". | http://soccernews.ru

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