Фанаты "Црвены Звезды" пригнали советский танк к стадиону перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов

Болельщики сербской "Црвены Звезды" доставили советский танк T-55 к домашнему стадиону перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги Чемпионов со швейцарским "Янг Бойз", сообщает AP.

По сведениям издания, на танк нанесена эмблема клуба, а также надпись "Северная армия" - название фанатского объединения.

Как сообщил глава МВД Сербии Небойши Стефановича, у танка отсутствуют боевые элементы, поэтому он не представляет опасности.

Матч "Црвена Звезда" — "Янг Бойз" состоится сегодня, 27 августа. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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