Фанаты "Црвены Звезды" пригнали советский танк к стадиону перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов

9 Теги црвена звездаянг бойз

Фанаты "Црвены Звезды" пригнали советский танк к стадиону перед матчем плей-офф Лиги Чемпионов

Болельщики сербской "Црвены Звезды" доставили советский танк T-55 к домашнему стадиону перед ответным матчем плей-офф раунда Лиги Чемпионов со швейцарским "Янг Бойз", сообщает AP.

По сведениям издания, на танк нанесена эмблема клуба, а также надпись "Северная армия" - название фанатского объединения. 

Как сообщил глава МВД Сербии Небойши Стефановича, у танка отсутствуют боевые элементы, поэтому он не представляет опасности.

Матч "Црвена Звезда" — "Янг Бойз" состоится сегодня, 27 августа. В первой встрече команды сыграли вничью со счетом 2:2.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Вот бы Звезде с Динамо Киев сыграть, и танк пригнать) Представляю, как бомбануло бы у хохлопитеков.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Почему?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Есть такие хохлы ( не украинцы) которые считают СССР агрессором, а Гитлера спасителем) Недавно убедился, что такие реально есть. Вроде и Пьянь к этой касте относится. Слава Бандере))

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jugulator
Пьянь

Агрессор - безусловно. Насчет демократии можно спорить, но последние 2 президента были выбраны большинством голосов избирателей.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Like in Russia?86% за ЕдРо))))))))))

jugulator
Пьянь

Тут ты уж совсем бредишь. Что, впрочем, неудивительно.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

А еще, я в голос ржу, когда ты говоришь что Газпром все купил) Может это и так, но разве жителю Украины, с сотнями олигархов, что то говорить?)

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Слушай, ты считаешь Россию агрессором, и что на Украине ( в отличии от России) демократия, от тебя что угодно можно ожидать)

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сала героям!

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