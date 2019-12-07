Фанаты ЦСКА и "Краснодара" поддержали акцию протеста против действий полиции

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Фанаты ЦСКА и "Краснодара" поддержали акцию протеста против действий полиции

Ультрас ЦСКА и "Краснодара" в преддверии очного матча команд анонсировали участие в акции фанатов клубов РПЛ против действий полиции.

"Мы не можем остаться в стороне от откровенного произвола и присоединяемся к данной акции на условиях, сформированных активными фанатами ЦСКА, и просим всех выездных и региональных армейцев, несмотря на тяжесть отказа от поддержки команды в важнейшем матче, проявить солидарность с несправедливо преследуемыми болельщиками.

Мы призываем всех пришедших сегодня на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперёд за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов. Фанат - не преступник, стадион - не тюрьма!" - говорится в публикации сообщества "Люди в чёрном".

"За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча. Краснодар - это Мы!" - гласит заявление фанатского объединения "South Supporters".

Напомним, что матч 19-го тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.

В пятницу в акции протеста, инициатором которого выступили фанатское объединение "Фратрия", поучаствовали болельщики "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и тульского "Арсенала". 

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