Фанаты ЦСКА и "Краснодара" поддержали акцию протеста против действий полиции
Ультрас ЦСКА и "Краснодара" в преддверии очного матча команд анонсировали участие в акции фанатов клубов РПЛ против действий полиции.
"Мы не можем остаться в стороне от откровенного произвола и присоединяемся к данной акции на условиях, сформированных активными фанатами ЦСКА, и просим всех выездных и региональных армейцев, несмотря на тяжесть отказа от поддержки команды в важнейшем матче, проявить солидарность с несправедливо преследуемыми болельщиками.
Мы призываем всех пришедших сегодня на гостевой сектор ЦСКА в Краснодаре покинуть трибуну после первого тайма, а до этого гнать команду вперёд за себя и всех тех, кто не может быть рядом с командой и уже пострадал от незаконных задержаний, решений суда, банов и прочих запретов. Фанат - не преступник, стадион - не тюрьма!" - говорится в публикации сообщества "Люди в чёрном".
"За всю недолгую историю движения нам не раз запрещали какими-либо способами улучшать сектор или как-то выделяться. И поэтому в ситуации с притеснением фанатов других клубов мы не можем оставаться в стороне. В беде различия цветов пропадают и ультрас должны быть едины как никогда. Мы призываем всех активных болельщиков 115 сектора присоединиться к акции и покинуть сектор на 30 минуте матча. Краснодар - это Мы!" - гласит заявление фанатского объединения "South Supporters".
Напомним, что матч 19-го тура РПЛ "Краснодар" - ЦСКА состоится сегодня в 16:30 по московскому времени.
В пятницу в акции протеста, инициатором которого выступили фанатское объединение "Фратрия", поучаствовали болельщики "Зенита", "Динамо", "Локомотива" и тульского "Арсенала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|42
|2
|Локомотив Москва
|18
|34
|3
|Краснодар
|18
|34
|4
|ЦСКА Москва
|18
|33
|5
|Ростов
|18
|31
|6
|Динамо Москва
|18
|24
|7
|Арсенал Тула
|18
|22
|8
|Уфа
|18
|22
|9
|Спартак Москва
|18
|22
|10
|Урал
|18
|21
|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
|19
|13
|Крылья Советов
|18
|18
|14
|Рубин
|18
|18
|15
|Тамбов
|18
|18
|16
|Сочи
|17
|14