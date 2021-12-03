Фанаты ЦСКА: "Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба"

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Фанаты ЦСКА: "Мы были неправы в высказываниях в адрес руководства клуба"

"Люди в чёрном", фанатское объединение московского ЦСКА, выступили с заявлением с фактически извинениями перед руководством клуба.

После событий воскресенья, когда полицейские задержали более 400 зрителей матча между армейцами и "Зенитом" (0:2), "Люди в чёрном" назвали боссов команды "лицемерными трусами и предателями".

"ЦСКА - это семья, в которой принято говорить правду и признавать свои ошибки. Признаем, что в понедельник мы выпустили заявление на эмоциях, не разобравшись в ситуации, и были неправы в высказываниях в адрес руководства ЦСКА. Находясь на закрытой трибуне, в автозаках и отделах, мы очутились в информационном вакууме. В эти минуты клуб находился в контакте с полицией и сумел оказать содействие освобождению с трибуны хотя бы несовершеннолетних и женщин.

Также клуб оперативно предоставил адвокатов на судебные слушания по возбуждённым административным делам. Активная юридическая поддержка будет оказана и в дальнейшем всем заложникам произошедших событий. Мы - фанаты и клуб - дорожим взаимным доверием и не допустим его подрыва. Пока мы едины, мы непобедимы!" - говорится в заявлении.

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