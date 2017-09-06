Фанаты ЦСКА назвали лучшего игрока своей команды в августе

Болельщики московского ЦСКА назвали лучшего игрока своей команды в августе, информирует официальный сайт армейцев.

Так, первое место в голосовании фанатов досталось защитнику Георгию Щенникову. За 26-летнего бека свои голоса отдали 26% респондентов. Вторым стал основный голкипер команды Игорь Акинфеев с 22% голосов, а третьим - полузащитник Александр Головин (18%).

Напомним, ЦСКА продлит контракт с Вернблумом. | soccernews.ru