Фанаты ЦСКА поддержали болельщиков "Спартака", которых задержали в Санкт-Петербурге

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Фанаты ЦСКА поддержали болельщиков "Спартака", которых задержали в Санкт-Петербурге
Фанатское объединение ЦСКА "Люди в черном" прокомментировало задержания болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:1).

Ранее сообщалось, что десятки фанатов московского клуба задерживались на улицах, в барах и других местах полицией без объяснения причин. Некоторые из болельщиков получили административный арест на 15 суток.

"По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах, быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд.

Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда.

Свободу ультрас!" – говорится в заявлении "Людей в черном" в Instagram.

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