Фанаты ЦСКА поддержали бойкот матчей из-за Fan ID
Фото сайт RBWorld
Фанатские объединения московского ЦСКА присоединились к акции протеста, связанной с грядущим введением системы Fan ID на стадионах.
"Активные фанаты ЦСКА о FAN ID:
1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять FAN ID. А каждый "фанат", кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.
2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система FAN ID. То есть никаких "вписок" и прочих уловок - это вопрос принципа.
3. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.
4. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется "паспорт болельщика". Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!
Фанат проходил огонь, воду и "живые коридоры", ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному - клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамёна во все времена были главным украшением российского футбола. С появлением FAN ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет "угрозой безопасности государства". Это коснётся всех - от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож. Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!" - говорится в заявлении.
Напомним, что Госдума России приняла соответствующий закон 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Не пропустите: Карпин озвучил свою позицию по введению Fan ID в России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стало известно, как Алвес отреагировал на непопадание в заявку "Барселоны" на Лигу Европы
-
В "Спартаке" назвали футболистов, с которыми обсуждают продление контракта
-
Тренер "Монако" объяснил, почему Головин не тренируется с командой
-
Уткин: "Могу сказать, что хочу закончить карьеру в ПСЖ, но не люблю загадывать"
-
Левандовски порассуждал о шансах "Баварии" выиграть Лигу Чемпионов
-
Семак ярко высказался о Вагнере Лаве
-
"Спартак" претендует на 18-летнего защитника "Енисея"
-
Бэйла рассмешило одно из решений Анчелотти в матче "Атлетик" - "Реал"
-
Макаров рассказал о штрафах в "Рубине"
-
Левандовски сделал выбор между "Золотым мячом" и премией The Best от ФИФА
-
Вингер "Наполи" пропустит оба матча с "Барселоной" в Лиге Европы
-
"Урал" объявил о продлении контракта с Кулаковым и уходе Ибрахимая
-
Анчелотти прокомментировал вылет "Реала" из Кубка Испании
-
Фанаты ЦСКА поддержали бойкот матчей из-за Fan ID
-
Сборная Египта установила рекорд Кубка Африки
-
"Сочи" нацелился на защитника "Балтики", которым интересовался "Спартак"
-
1
Обамеянг выбрал игровой номер в "Барселоне"
-
Ещё два клуба включились в борьбу за Зе Луиша
-
"Эвертон" объявил о вхождении Эшли Коула в тренерский штаб
-
Семак оценил дебют Адамова и Юри Алберто за "Зенит"