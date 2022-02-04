Фанаты ЦСКА поддержали бойкот матчей из-за Fan ID

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Фанатские объединения московского ЦСКА присоединились к акции протеста, связанной с грядущим введением системы Fan ID на стадионах.

"Активные фанаты ЦСКА о FAN ID:

1. Мы ни при каких условиях не станем оформлять FAN ID. А каждый "фанат", кто будет участником этой системы, станет персоной нон-грата для нашего движения.

2. Мы не будем посещать спортивные мероприятия, где действует система FAN ID. То есть никаких "вписок" и прочих уловок - это вопрос принципа.

3. Мы требуем от принимавших этот закон задуматься об очевидных последствиях его будущего использования на практике. Самое время одуматься и отменить его.

4. Фанаты ЦСКА продолжат поддерживать армейских спортсменов в тех турнирах и видах спорта, где не потребуется "паспорт болельщика". Информация об этих мероприятиях будет появляться на ресурсах фанатских коллективов и объединений, а также клуба болельщиков RBWorld. Фан-движение ЦСКА будет жить и действовать!

Фанат проходил огонь, воду и "живые коридоры", ковал идеологию и традиции. Его травили по-разному - клеветой, запретами, абсурдными стереотипами. Но его голос и знамёна во все времена были главным украшением российского футбола. С появлением FAN ID среди любителей игры миллионов без доказательств, разбирательств и объяснений начнется глобальная чистка тех, кого система сочтет "угрозой безопасности государства". Это коснётся всех - от ультрас с сотнями выездов за спиной до посетителей семейных секторов и VIP-лож. Мы призываем разделить нашу позицию каждого армейца!" - говорится в заявлении.

Напомним, что Госдума России приняла соответствующий закон 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.

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