Фанаты ЦСКА показали баннеры с цитатами Кокорина и Газизова о "Спартаке"

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Фанаты ЦСКА показали баннеры с цитатами Кокорина и Газизова о "Спартаке"

Фанаты ЦСКА на матче 7-го тура РПЛ со "Спартаком" (3:1) показали баннеры, посвященные нападающему Александру Кокорину и генеральному директору "красно-белых" Шамилю Газизову.

Болельщики собрали цитаты футболиста и функционера.

"Смешно, когда уфимец на домашних матчах болеет за какой-то, на хрен, "Спартак", - привели болельщики слова Газизова, которые он сказал в 2019 году будучи гендиректором "Уфы".

"Ни за какие деньги не перешел бы в Спартак", - говорил Кокорин в 2013-м.

Отметим, что 29-летний футболист сегодня, 13 сентября, дебютировал за "красно-белых".

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" остался на второй позиции.

А еще: ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби| http://soccernews.ru
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