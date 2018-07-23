Фанаты ЦСКА проводили Березуцких, завершивших карьеру

Болельщики ЦСКА поблагодарили защитников Алексея и Василия Березуцких, которые приняли решение о завершении карьеры.

Фанаты овацией встретили Василия, который приехал на встречу с ними.

"Хочется выразить вам слова огромной благодарности. За 16 лет мы завоевали много трофеев и титулов. Сделали это только благодаря вам. Мы с братом делали все, что могли. Большое спасибо Евгению Ленноровичу, Роману Юрьевичу, тренерам, всем футболистам, с которыми играли. Массажистам, работникам стадиона. Это все благодаря вам. Вы лучшие болельщики в мире, а ЦСКА всегда будет первым", - сказал Василий Березуцкий.

Напомним, что 36-летний Березуцкие выступали за ЦСКА с 2002 года и выиграли в составе клуба по 20 трофеев.

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