Фанаты ЦСКА серьезно пострадали в римском метро перед матчем с "Ромой": жуткие фото и видео

Несколько десятков болельщиков ЦСКА пострадали в римском метро перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ромой", который состоится сегодня, 23 октября.

Фанаты спускались на эскалаторе в метро и в этот момент механизм вышел из строя и с большой скоростью поехал вниз.

Есть вероятность, что причиной аварии стали фанаты ЦСКА, которые синхронно прыгнули на эскалаторе.

По некоторым данным, травмы получили не менее 20 человек, пятеро из которых серьезные.

Напомним, что матч "Рома" - ЦСКА начнется в 22:00.

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