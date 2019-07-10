Фанаты ЦСКА выступили против подписания Джанаева

Переход вратаря Сослана Джанаева в ЦСКА находится под угрозой, сообщают российские СМИ.

Против подписания 32-летнего футболиста выступает не только руководство клуба, но и болельщики.

Лидеры фанатских группировок армейцев не хотят видеть в команде бывшего игрока "Спартака". Они обещают освистывать голкипера во всех матчах, если тот всё же заключит контракт.

Кроме того, у Джанаева давний конфликт с капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым. Ранее Сослан в одном из своих интервью выразил уверенность, что сможет вытеснить Игоря из состава сборной России. Тот на слова коллеги обиделся.

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