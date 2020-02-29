Фанаты "Динамо" и "Спартака" устроили драку в метро

Болельщики московских "Динамо" и "Спартака" устроили массовую драку в метро.

Как сообщает "Рен ТВ", столкновение фанатов произошло на станции метро "Маяковская" накануне матча между командами.

Также об еще одной драке сообщил телеграм-канал Mash. Около 50 фанатов подрались возле отеля "Советский".

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