Фанаты "Динамо" и "Спартака" устроили драку в метро
Болельщики московских "Динамо" и "Спартака" устроили массовую драку в метро.
Как сообщает "Рен ТВ", столкновение фанатов произошло на станции метро "Маяковская" накануне матча между командами.
Также об еще одной драке сообщил телеграм-канал Mash. Около 50 фанатов подрались возле отеля "Советский".
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|Арсенал Тула
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|11
|Тамбов
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