Фанаты "Динамо" и "Спартака" устроили драку в метро

Теги спартак москвадинамо москва

Фанаты "Динамо" и "Спартака" устроили драку в метро

Болельщики московских "Динамо" и "Спартака" устроили массовую драку в метро.

Как сообщает "Рен ТВ", столкновение фанатов произошло на станции метро "Маяковская" накануне матча между командами.

Также об еще одной драке сообщил телеграм-канал Mash. Около 50 фанатов подрались возле отеля "Советский".

Читайте также: Тренер "Динамо" объяснил отсутствие Комличенко в стартовом составе на матч со "Спартаком". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
3 Краснодар Краснодар 19 35
4 Ростов Ростов 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Урал Урал 20 25
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
8 Уфа Уфа 19 25
9 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Оренбург Оренбург 19 20
13 Рубин Рубин 19 19
14 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
15 Ахмат Ахмат 19 19
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов