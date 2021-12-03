Фанаты "Динамо" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА

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Фанаты "Динамо" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА

Фото "Династия"

"Династия", фанатское объединение московского "Динамо", подтвердила своё участие в акции протеста против действий правоохранительных органов на футбольных стадионах.

"Динамовцы! Событие последнего тура в матче ЦСКА - "Зенит" получило широкую огласку и затронуло не только активных фанатов, но и обычных любителей футбола, пострадавших от неправомерных действий сотрудников правопорядка.

Фанатами ЦСКА было принято решение об уходе с фанатской трибуны в ближайшем туре. Мы не можем оставить это без внимания и в знак солидарности с армейским движением, считаем необходимым так же покинуть трибуну "Д" после первого тайма матча с "Уфой".

Мы уважаем и верим в нашу команду, но и не можем пройти мимо инцидента с участием болельщиков братского клуба. На их месте может оказаться любой из нас! Фанат не преступник! Одна жизнь - одна команда!" - говорится в заявлении "Династии".

Напомним, что "Динамо" примет "Уфу" в воскресенье, 5 декабря, в 16:30 по московскому времени.

В прошлое воскресенье полиция задержала более 400 зрителей матча ЦСКА - "Зенит", пытаясь вычислить болельщиков, устроивших файер-шоу в концовке игры.

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