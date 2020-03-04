Фанаты "Динамо" показали баннер, который им не разрешили пронести на матч со "Спартаком"

Болельщики "Динамо" сообщили, что руководство Российской Премьер-Лиги запретило им пронести на стадион баннер с отрубленными свиными головами на матч 20-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:2).

Плакат был признан провокационным, поэтому так и не появился на стадионе.

"За 3 часа до игры мы начали подготовку трибуны к дерби. Все шло как по сценарию, довольно гладко и в привычном для нас режиме, пока примерно за два часа до стартового свистка сотрудники правоохранительных органов не сообщили нам о том, что на перфоманс наложен запрет.

Нам сообщили, что после матча у нас будет возможность вернуть полотно обратно для использования в технических целях в будущем. К сожалению, все эти договоренности не были соблюдены сотрудниками органов, и после матча баннер под конвоем отправился в ближайшее отделение полиции, после чего был перевезен в другое отделение. И только сегодня мы получили возможность забрать перфоманс!" - сообщает группировка фанатов "Ультрас Динамо» 2009" на странице своего сообщества в социальной сети Вконтакте.

Не пропустите: Хавбек ЦСКА Сигурдссон: "Мы готовы к битве со "Спартаком". | http://soccernews.ru