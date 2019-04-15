Фанаты "Динамо" разрисовали стену Цоя в Москве

Болельщики "Спартака" заклеили букву "Д" на стене Цоя в Москве.

До этого фанаты "Динамо" написали на этой же стене: "Перемен требуют наши сердца". Многие сочли данный поступок вандализмом.

Один из болельщиков красно-белых объяснил, почему он заклеил букву: "Здесь всегда найдется кто-то, кто будет эту стену спасать. Здесь будет вторая манежка. Не зря мы принесли такой плакат. Это дух стадионов. А стадионы собирают немалое количество народа. Мы соберем большую армию. Не только спартачей. Мы соберем и торпедовцев. Это наши братья, за которых мы болеем.

Мы не дадим отмыть стену. Это памятник для людей. Не всегда пускают на кладбище. А здесь всегда можно оставить честь, дань и так далее. Виктор Цой в наших сердцах навсегда!"

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