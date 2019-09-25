Фанаты "Динамо" в грубой форме потребовали разговора с Хохловым после вылета из Кубка России

Болельщики московского "Динамо" были крайне разочарованы поражением от "Луча" в матче 1/16 финала Кубка России.

После финального свистка несколько игроков столичной команды подошли к трибунам, чтобы объясниться.

Однако болельщики "бело-голубых" не захотели слушать отговорки, требуя встречи с главным тренером Дмитрием Хохловым.

"Диму дай сюда, *** (блин)", - выкрикивали поклонники "Динамо".

Ранее сообщалось, что клуб решил не увольнять Хохлова до зимнего перерыва.

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