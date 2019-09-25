Фанаты "Динамо" в грубой форме потребовали разговора с Хохловым после вылета из Кубка России
Болельщики московского "Динамо" были крайне разочарованы поражением от "Луча" в матче 1/16 финала Кубка России.
После финального свистка несколько игроков столичной команды подошли к трибунам, чтобы объясниться.
Однако болельщики "бело-голубых" не захотели слушать отговорки, требуя встречи с главным тренером Дмитрием Хохловым.
"Диму дай сюда, *** (блин)", - выкрикивали поклонники "Динамо".
Ранее сообщалось, что клуб решил не увольнять Хохлова до зимнего перерыва.
Не пропустите: "Динамо" нашло позитив в вылете из Кубка России. | http://soccernews.ru
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