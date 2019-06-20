Фанаты "Динамо" выбрали лучшего игрока прошлого сезона

Лучшим игроком "Динамо" в прошлом сезоне признан вратарь Антон Шунин, сообщает официальный сайт клуба.

Шунин занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и набрал 41 процент голосов. Вторым стал нападающий Жоаозиньо (26%), третье место у полузащитника Романа Евгеньева (9%).

32-летний Шунин является воспитанником "Динамо" и впервые в карьере получил эту награду. Всего за московский клуб он провел 238 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 247 голов.

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