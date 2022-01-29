Фанаты ещё двух команд РПЛ поддержали бойкот матчей из-за Fan ID
Фанатские объединения "Уфы" и московского "Динамо" присоединились к акции протеста, связанной с грядущим введением системы Fan ID на стадионах.
"Фанаты "Уфы" приняли решение отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться этот пресловутый "паспорт болельщика". У нас вызывает недоумение тот факт, что сначала на стадионах нас загоняют в клетки, а теперь, чтобы в них попасть, надо ещё и оформлять бесполезный документ.
Мы не оставим свой клуб. Мы будем поддерживать его во всех мероприятиях, связанных с клубом, но не требующих наличия Fan ID, в том числе в матчах молодёжных и других команд. Призываем всех уфимцев активизироваться в плане посещения домашних, а особенно выездных матчей оставшейся части чемпионата. Фанат - не преступник!" - говорится в заявлении фанатов "Уфы".
"Объединения болельщиков "Динамо" против оформления Fan ID и против посещения матчей под его эгидой! Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные Конституцией РФ", - заявили динамовцы.
Ранее бойкот матчам из-за Fan ID объявили фанатские объединения "Спартака", "Зенита", "Ростова", "Крыльев Советов" и "Рубина".
Напомним, что Госдума России приняла соответствующий закон 17 декабря. Он вступит в силу с 1 июня 2022 года.
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