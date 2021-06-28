Фанаты "Эвертона" ярко выступили против назначения Бенитеса (фото)
Фото: твиттер SportzHub/Автор неизвестен
Болельщики "Эвертона" протестуют против назначения Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.
Неизвестные разместили баннер с посланием возле дома Бенитеса.
"Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай", – гласит надпись на баннере.
This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX— Dominic King (@DominicKing_DM) June 28, 2021
Стоит отметить, что Бенитес с 2004 по 2010 годы тренировал "Ливерпуль", который является принципиальным соперником "Эвертона".
Напомним, что "Эвертон" остался без главного тренера, так как Карло Анчелотти ушел в "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18