Фанаты "Эвертона" ярко выступили против назначения Бенитеса (фото)

Фото: твиттер SportzHub/Автор неизвестен

Болельщики "Эвертона" протестуют против назначения Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.

Неизвестные разместили баннер с посланием возле дома Бенитеса.

"Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай", – гласит надпись на баннере.

This banner is online. It has been posted not far from where Rafa Benitez lives with his wife and his daughters. It’s sinister, it’s reprehensible and the people responsible for it should be ashamed. They are a disgrace. pic.twitter.com/6prhZt16vX