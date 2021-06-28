Фанаты "Эвертона" ярко выступили против назначения Бенитеса (фото)

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Фанаты "Эвертона" ярко выступили против назначения Бенитеса (фото)

Фото: твиттер SportzHub/Автор неизвестен

Болельщики "Эвертона" протестуют против назначения Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера клуба.

Неизвестные разместили баннер с посланием возле дома Бенитеса.

"Мы знаем, где ты живешь. Не подписывай", – гласит надпись на баннере.

Стоит отметить, что Бенитес с 2004 по 2010 годы тренировал "Ливерпуль", который является принципиальным соперником "Эвертона".

Напомним, что "Эвертон" остался без главного тренера, так как Карло Анчелотти ушел в "Реал".

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