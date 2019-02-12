Фанаты "Фенербахче" напали на болельщиков "Зенита"

Фанаты турецкого клуб напали на болельщиков питерской команды перед первым матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Фенербахче" и "Зенитом".

Болельщики "Фенербахче" с ножами и арматурой остановили автобус с болельщиками "Зенита" и попытались проникнуть в него. Пострадало 2 человека.

Матч "Фенербахче" - "Зенит" начался в 20:55.

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