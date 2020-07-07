Фанаты "Фиорентины" раскритиковали Рибери, дом которого обворовали

Болельщики флорентийской "Фиорентины" подвергли критике французского полузащитника команды Франка Рибери. Ранее дом игрока во Флоренции обокрали и он намекнул на уход из клуба, сославшись на небезопасную обстановку в городе.

"Дорогой Франк, мы понимаем твой шок, но помой рот, прежде чем так говорить о Флоренции. У нас не Медельин. Богатых людей часто грабят, но они имеют возможность установить себе охранную систему для безопасности. Бедняков тоже обворовывают, но мы вынуждены принимать это молча", - приводит заявление фанатов флорентийского клуба Football Italia.

В нынешнем сезоне 37-летний Рибери провел за "Фиорентину" 15 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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