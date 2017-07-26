Фанаты "Фиорентины" угрожают Бернардески из-за перехода игрока в "Ювентус"

Болельщики "Фиорентины" крайне недовольны тем, что вингер команды Федерико Бернардески перешел в "Ювентус".

"Твоя ложь разбила город. Когда ты будешь обналичивать свои миллионы, тебя подвесят за яйца", - написано на баннере, который вывешен недалеко от стадиона флорентийского клуба Артемио Франки.

Фото: Банер фанатов с угрозами.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за 23-летнего Бернардески 40 миллионов евро.

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