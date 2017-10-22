Фанаты "Галатарасая" вывесили баннер с Рокки Бальбоа

В матче 9-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" дома играет с "Фенербахче".

Фанаты хозяев вывесли баннер с Сильвестра Сталлоне в роли боксера Рокки Бальбоа и надписью "вы будете хорошо смотреться на коленях".