Фанаты "Галатарасая" вывесили баннер с Рокки Бальбоа

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Фанаты "Галатарасая" вывесили баннер с Рокки Бальбоа

В матче 9-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" дома играет с "Фенербахче".

Фанаты хозяев вывесли баннер с Сильвестра Сталлоне в роли боксера Рокки Бальбоа и надписью "вы будете хорошо смотреться на коленях".

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