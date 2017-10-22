Фанаты "Галатарасая" вывесили баннер с Рокки Бальбоа
В матче 9-го тура чемпионата Турции "Галатасарай" дома играет с "Фенербахче".
Фанаты хозяев вывесли баннер с Сильвестра Сталлоне в роли боксера Рокки Бальбоа и надписью "вы будете хорошо смотреться на коленях".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|9
|23
|2
|Гёзтепе АС Измир
|9
|17
|3
|Акхисар Беледийе ГС
|9
|17
|4
|Кайсериспор
|9
|17
|5
|Истанбул ББ
|8
|16
|6
|Фенербахче
|9
|15
|7
|Бешикташ
|8
|14
|8
|Бурсаспор
|9
|13
|9
|Сивасспор
|9
|13
|10
|Аланьяспор
|9
|11
|11
|Малатия Беледийеспор
|9
|11
|12
|Антальяспор
|9
|9
|13
|Трабзонспор
|9
|9
|14
|Касимпаса
|9
|8
|15
|Карабюкспор
|9
|8
|16
|Генчлербирлиги
|9
|8
|17
|Коньяспор
|9
|7
|18
|Османлыспор
|9
|7