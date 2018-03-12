Фанаты "Гамбурга" пригрозили команде могильными крестами из-за возможного вылета команды из Бундеслиги

Болельщики "Гамбурга" вне себя от выступлений команды в Бундеслиге.

После 26 туров клуб занимает 17 место в турнирной таблице и на семь очков отстает от спасительной 16-й позиции, которая дает право сыграть переходные матчи.

"Гамбург" пока ни разу не вылетал из Бундеслиги и на клубном стадионе стоят часы, которые отсчитают время проведенное в высшем немецком дивизионе.

В связи с возможным вылетом фанаты разместили баннер и могильные кресты на базе клуба.

"Ваше время истекает! Перед тем, как часы остановятся, мы будем охотиться на всех вас по городу", - гласит надпись на баннере.

Не пропустите: "Бавария" – "Гамбург" - 6:0 (обзор). | http://soccernews.ru