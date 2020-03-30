Фанаты гладбахской "Боруссии" установят картонные фигуры фанатов на домашнем стадионе
Фанаты менхенгладбахской "Боруссии" хотят установить на домашнем стадионе клуба картонные фигуры болельщиков. Об этом рассказала фанатская группировка Fanprojekt Mönchengladbach на своем сайте.
По мнению болельщиков, когда чемпионат Германии возобновится, футболистам будет проще играть, чувствуя хоть какую-то атмосферу.
Каждый человек может заплатить 19 евро для изготовления и транспортировки фигуры на стадион.
Напомним, Бундеслига приостановлена как минимум до 30 апреля. Скорее всего, карантин будет продлен.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16