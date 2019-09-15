Фанаты голландского клуба устроили трогательную акцию для детей

1 Теги фейеноордадо ден хааг

Фанаты голландского клуба устроили трогательную акцию для детей
Болельщики АДО "Ден Хааг" во время матча 6-го тура чемпионата Нидерландов забросали мягкими игрушками трибуну с юными поклонниками "Фейеноорда".

Акция была организована для детей, которые находятся на лечении в больнице Роттердама.

Фанаты "Ден Хаага" проводят подобную акцию в матчах с "Фейеноордом" уже в течении нескольких лет.

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Пьянь

В Голландии игрушки бросают с трибун, а в Дагестане обезьяны дерутся. Контраст.

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