Фанаты голландского клуба устроили трогательную акцию для детей

Болельщики АДО "Ден Хааг" во время матча 6-го тура чемпионата Нидерландов забросали мягкими игрушками трибуну с юными поклонниками "Фейеноорда".

Акция была организована для детей, которые находятся на лечении в больнице Роттердама.

Fans of Dutch team ADO Den Haag showered children from a local hospital with cuddly toys during their match with Feyenoord pic.twitter.com/ew0gjE7iZ1