Фанаты готовы поддержать сборную Франции в Париже: опубликованы фото

В Париже фанаты вовсю готовится к финалу Чемпионата Мира-2018.

Французские болельщики оккупировали улицы столицы с национальными флагами.

Напомним, что финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия начнется сегодня, 15 июля и начнется в 18:00 мск.

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