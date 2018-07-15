Фанаты готовы поддержать сборную Франции в Париже: опубликованы фото

Теги францияхорватия

Фанаты готовы поддержать сборную Франции в Париже: опубликованы фото

В Париже фанаты вовсю готовится к финалу Чемпионата Мира-2018.

Французские болельщики оккупировали улицы столицы с национальными флагами.

Напомним, что финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия начнется сегодня, 15 июля и начнется в 18:00 мск.

Не пропустите: Президент Хорватии: "Спасибо России за сердечный прием". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Париж ликует: как проходит чествование сборной Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов