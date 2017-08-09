Фанаты "Гремио" попытаются сорвать переход Луана в "Спартак"

Фанаты "Гремио" не хотят, чтобы клуб продавал нападающего Луана в "Спартак".

Тысячи болельщики собираются приехать в аэропорт и не пускать форварда на самолет, на котором он планирует отправиться в Россию.

Ранее сообщалось, что 24-летний Луан перейдет в "Спартак" за 24-25 миллионов евро и в пятницу должен пройти медицинское обследование.

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