Фанаты - Гризманну: "Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь в футболке "Атлетико"

2 Теги атлетико мадридантуан гризманн

Фанаты - Гризманну: "Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь в футболке "Атлетико"

Отдельные болельщики "Атлетико" отказались с пониманием относиться к решению французского нападающего Антуана Гризманна покинуть клуб.

К примеру, фанатская группировка Frente Atlético в твиттере отреагировала на новость об уходе форварда следующим постом.

"Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь в футболке "Атлетико", - говорится в заявлении Frente Atlético, в конце которого поставлен эмодзи крысы.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 ассистов.

Звёздный футболист продолжит карьеру в "Барселоне" или ПСЖ. Клуб выручит от его продажи 120 миллионов евро, 20 процентов от которых получит "Реал Сосьедад".

Не пропустите: "Атлетико" хочет заменить Гризманна Дибалой. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Бадр Хари из Марокко
Бадр Хари из Марокко

Всё, конец кАтлетико. Трудные времена наступают для команды. И так еле еле голы забивали кАтлеты. Теперь вообще хана будет...

Ответить
OkTawius
Димон

С одной стороны понимаю Гризманна - 28 лет, а трофеев нет. С другой - он явно хочет в Барсу, там он пару чашек конечно выиграет, но про индивидуальные награды (о которых он грезил неоднократно) француз может забыть. При живом Месси любые успехи Барсы будут ассоциироваться только с ним, а Гризманну придётся по третьему кругу по аналогии с 2016 и 2018 годами плакаться о том, что он такой молодец, а его выдающуюся игру опять не заметили

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Игрок "Арсенала" Мирзов ударил форварда "Урала" Ильина за оскорбление по национальному признаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов