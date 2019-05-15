Фанаты - Гризманну: "Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь в футболке "Атлетико"

Отдельные болельщики "Атлетико" отказались с пониманием относиться к решению французского нападающего Антуана Гризманна покинуть клуб.

К примеру, фанатская группировка Frente Atlético в твиттере отреагировала на новость об уходе форварда следующим постом.

Esperamos que no juegue ni un minuto más con la camiseta del Atlético de Madrid @Simeone. https://t.co/6rDE85OfaS — Frente Atlético (@FA82Oficial) 14 мая 2019 г.

"Надеемся, ты больше ни минуты не сыграешь в футболке "Атлетико", - говорится в заявлении Frente Atlético, в конце которого поставлен эмодзи крысы.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года, сыграл 256 матчей, забил 133 гола и сделал 50 ассистов.

Звёздный футболист продолжит карьеру в "Барселоне" или ПСЖ. Клуб выручит от его продажи 120 миллионов евро, 20 процентов от которых получит "Реал Сосьедад".

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