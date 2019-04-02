Фанаты "Интера" настаивают на уходе Икарди из клуба
Болельщики "Интера" обратились к руководству клуба с тем, чтобы нападающий Мауро Икарди покинул команду.
В последний раз футболист выходил на поле в составе своей команды 9 февраля во встрече с "Пармой" (1:0).
Игрок испытывал боли в колене, поэтому не мог тренироваться в полную силу. Кроме того, Икарди не мог договориться с клубом о контракт из-за чего у них образовался конфликт
"После встречи все члены Curva Nord решили, что поведение № 9 нельзя больше терпеть. Мы думаем, что Икарди уже всем показал, что он недостоин капитанской повязки. В этом обращении мы просим клуб принять меры и вывести его из команды. Сезон под угрозой", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что Икарди впервые за три месяца выйдет в старте "Интера" на матч с "Дженоа"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|29
|78
|2
|Наполи
|29
|63
|3
|Интер Милан
|29
|53
|4
|Милан
|29
|51
|5
|Лацио
|28
|48
|6
|Аталанта
|29
|48
|7
|Рома
|29
|47
|8
|Сампдория
|29
|45
|9
|Торино
|29
|45
|10
|Фиорентина
|29
|38
|11
|Дженоа
|29
|33
|12
|Кальяри
|29
|33
|13
|Парма
|29
|33
|14
|Сассуоло
|29
|32
|15
|СПАЛ
|29
|29
|16
|Удинезе
|28
|28
|17
|Болонья
|29
|27
|18
|Эмполи
|29
|25
|19
|Фрозиноне
|29
|17
|20
|Кьево
|29
|11