Фанаты "Интера" настаивают на уходе Икарди из клуба

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Фанаты "Интера" настаивают на уходе Икарди из клуба

Болельщики "Интера" обратились к руководству клуба с тем, чтобы нападающий Мауро Икарди покинул команду.

В последний раз футболист выходил на поле в составе своей команды 9 февраля во встрече с "Пармой" (1:0).

Игрок испытывал боли в колене, поэтому не мог тренироваться в полную силу. Кроме того, Икарди не мог договориться с клубом о контракт из-за чего у них образовался конфликт

"После встречи все члены Curva Nord решили, что поведение № 9 нельзя больше терпеть. Мы думаем, что Икарди уже всем показал, что он недостоин капитанской повязки. В этом обращении мы просим клуб принять меры и вывести его из команды. Сезон под угрозой", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Икарди впервые за три месяца выйдет в старте "Интера" на матч с "Дженоа"

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