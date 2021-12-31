Фанаты "Интера" ответили на интервью Лукаку

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Фанаты "Интера" ответили на интервью ЛукакуФото: инстаграм Лукаку/Автор неизвестен

Ультрас миланского "Интера" Curva Nord ответил на скандальное интервью экс-форварда клуба, а ныне игрока лондонского "Челси" Ромелу Лукаку.

Болельщики "нерадзурри" растянули рядом со стадионом "Сан-Сиро" баннер: "Не важны те, кто убегают от дождя. Важны те, кто остаются в буре. Прощай, Ромелу".

Напомним, что Лукаку перешел из "Интера" в "Челси" летом 2021 года за 115 миллионов евро.

Вчера форвард дал интервью, в котором поделился своим недовольством из-за роли в стане "синих", а также признался в любви к итальянскому клубу, сказав, что жалеет о том, что покинул "Интер": "Это не должно было произойти так. "Интер" в моем сердце, я вернусь".

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