Фанаты "Интера" поддержали Эриксена
Фото твиттер "Интера"
Фанаты "Интера" пришли к клубной базе, чтобы поддержать команду перед началом подготовки к новому сезону.
Болельщики также поддержали отсутствующего Кристиана Эриксена. Они пели в честь игрока: "Мы - Кристиан Эриксен".
⚫ Cori per #Eriksen al raduno dell'#Inter ad Appiano pic.twitter.com/YJwQJd92Ra— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 10, 2021
Напомним, что у Эриксена случился сердечный приступ во время игры 1-го тура Евро-2020 между Данией и Финляндией. Позже игрок перенес операцию, в ходе которой ему был установлен дефибриллятор для регулирования сердцебиения.
Читайте также: Эриксен не сможет играть в Серии А из-за установленного кардиостимулятора. | http://soccernews.ru
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