Фанаты "Интера" поддержали Эриксена

Теги интер миланкристиан эриксен

Фанаты "Интера" поддержали Эриксена Фото твиттер "Интера"

Фанаты "Интера" пришли к клубной базе, чтобы поддержать команду перед началом подготовки к новому сезону.

Болельщики также поддержали отсутствующего Кристиана Эриксена. Они пели в честь игрока: "Мы - Кристиан Эриксен".

Напомним, что у Эриксена случился сердечный приступ во время игры 1-го тура Евро-2020 между Данией и Финляндией. Позже игрок перенес операцию, в ходе которой ему был установлен дефибриллятор для регулирования сердцебиения.

Читайте также: Эриксен не сможет играть в Серии А из-за установленного кардиостимулятора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Трансфер Влашича в "Милан" на грани срыва

Трансфер Влашича в "Милан" на грани срыва

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов