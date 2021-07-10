Фанаты "Интера" поддержали Эриксена

Фото твиттер "Интера"

Фанаты "Интера" пришли к клубной базе, чтобы поддержать команду перед началом подготовки к новому сезону.

Болельщики также поддержали отсутствующего Кристиана Эриксена. Они пели в честь игрока: "Мы - Кристиан Эриксен".

Напомним, что у Эриксена случился сердечный приступ во время игры 1-го тура Евро-2020 между Данией и Финляндией. Позже игрок перенес операцию, в ходе которой ему был установлен дефибриллятор для регулирования сердцебиения.

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