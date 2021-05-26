Фанаты "Интера" потребовали отставки президента клуба

Теги интер миланантонио конте

Фанаты "Интера" потребовали отставки президента клубаФото: инстаграм Чжана

Фанатам "Интера" пришлась не по душе информация о возможном уходе Антонио Конте с поста тренера команды.

Как сообщает Football Italia, фанаты "нерадзурри" повесили баннеры напротив штаб-квартиры клуба, адресованные президенту Стивену Чжану.

"Чжан, возьми на себя ответственность или убирайся из нашего города". И "Ликвидация чемпионов - игра для идиотов. Тренер, персонал и футболисты неприкосновенны!"

Напомним, что руководство клуба планирует на 20% снизить зарплаты футболистов, а также заработать 100 миллионов евро с продажи лидеров команды.

По итогам сезона "Интер" стал чемпионом Италии.

Читайте также: Конте покинет "Интер". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020

Промес попал в заявку сборной Нидерландов на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов