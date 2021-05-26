Фанаты "Интера" потребовали отставки президента клуба

Фото: инстаграм Чжана

Фанатам "Интера" пришлась не по душе информация о возможном уходе Антонио Конте с поста тренера команды.

Как сообщает Football Italia, фанаты "нерадзурри" повесили баннеры напротив штаб-квартиры клуба, адресованные президенту Стивену Чжану.

"Чжан, возьми на себя ответственность или убирайся из нашего города". И "Ликвидация чемпионов - игра для идиотов. Тренер, персонал и футболисты неприкосновенны!"

Напомним, что руководство клуба планирует на 20% снизить зарплаты футболистов, а также заработать 100 миллионов евро с продажи лидеров команды.

По итогам сезона "Интер" стал чемпионом Италии.

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