Фанаты "Интера" требуют увольнения Конте

Болельщики миланского "Интера" призывают руководство клуба отправиться в отставку главного тренера Антонио Конте.

Как сообщает Football Italia, в соцсетях набирать популярность хештег #ConteOut после двух поражений "нерадзурри" в матчах Лиги Чемпионов с "Реалом".

Напомним, что "Интер" занимает последнее место в группе ЛЧ с двумя очками после четырёх туров. В Серии А команда идёт пятой.

Конте возглавляет миланцев с мая 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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