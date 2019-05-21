Фанаты "Интера" требуют увольнения Спаллетти

1 Теги интер миланлучано спаллетти

Фанаты "Интера" требуют увольнения Спаллетти

Главный тренер миланского "Интера" Лучано Спаллетти попал в немилость к болельщикам команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, фанаты "нерадзурри" требуют немедленной отставки 60-летнего специалиста, распространяя в соцсетях хэштег #SpallettiOut.

Спаллетти возглавляет "Интер" с июня 2017 года. В текущем сезоне команда за тур до завершения Серии А располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.

В минувшее воскресенье "чёрно-синие" потерпели разгромное поражение от "Наполи" со счётом 1:4, что вызвало особое недовольство среди тифози.

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