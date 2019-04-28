Фанаты "Интера" ярко потроллили "Ювентус" из-за вылета из Лиги Чемпионов
Болельщики "Интера" подшутили над "Ювентусом" из-за вылета туринского клуба из Лиги Чемпионов. Это произошло во время матча 34-го тура чемпионата Италии между "Интером" и "Ювентусом" (1:1).
Фанаты миланского клуба вывесили на трибунах баннер с символикой Лиги Чемпионов, а также и надписью Game over. Другой баннер гласил: "Упс, вы сделали это снова".
Кроме того, некоторые из болельщиков продемонстрировали бутылки стирального порошка "Аякс", стилизованные под кубок Лиги Чемпионов.
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