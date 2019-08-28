Фанаты "Интера" ярко встретили Санчеса, который прилетел в Милан
Болельщики "Интера" поприветствовали чилийского нападающего "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса, который прилетел в Милан.
Фанаты спели песню в честь форварда. В ближайшее время Санчес пройдет медицинское обследование, а затем подпишет контракт с "нерадзурри".
Alexis #Sanchez is here ⚫️ Inizia la sua avventura all’Inter - #Fcinter1908 pic.twitter.com/RtQAragEBG— Daniele Mari (@marifcinter) 28 августа 2019 г.
Ранее сообщалось, что "Интер" договорился об аренде чилийца на год с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне 30-летний Санчес провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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