Фанаты испанского клуба ярко выразили свое отношение к системе VAR

Болельщики испанского "Вальядолида" против использования системы VAR в Примере.

В начале матча 21-го тура чемпионата Испании с "Сельтой" (2:1) фанаты показывали красные карточки и громко свистели около двух минут. Также они поднимали карточки, когда судья применял VAR в ходе матча.

После 21 тура "Вальядолид" занимает 12 место в турнирной таблице Примеры, имея в активе 25 очков.

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