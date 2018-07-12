Фанаты из Грозного вступили в конфликт с английскими болельщиками

Грозненский "Ахмат" проводит товарищеский матч с английским "Бирмингемом" на сборе в Австрии. По ходу встречи между болельщиками команд случился конфликт.

"Пьяные английские болельщики предприняли попытки оскорблять футболистов грозненского клуба, после чего англичан успокоили грозненские болельщики.

Случилось это уже на 45 минуте, перед свистком арбитра на перерыв. А сейчас уже идет второй тайм", – сообщает пресс-служба "Ахмата" в твиттере.

Не пропустите: По ходу ЧМ-2018 коэффициент на то, что Модрич выиграет "Золотой мяч", упал с 250 до 6. | http://soccernews.ru