Фанаты киевского "Динамо" оскорбляли футболистов "Шахтера" на расовой почве
Расистский скандал произошел на матче УПЛ между "Шахтером" и киевским "Динамо" (1:0).
Сообщается, что во время матча фанаты киевского клуба неоднократно оскорбляли бразильцев "горняков" на расовой почве.
На поведение фанатов пожаловался полузащитник "Шахтера" Дентиньо, после чего арбитр приостановил встречу. Кроме того, Тайсон показал болельщикам гостей средний палец, за что был удален с поля.
"Расизм - это позор нашего мира. Я очень надеюсь, что все смогут справиться с этим", - заявил наставник "Шахтера" Луиш Каштру.
Отметим, что после матча "Шахтер" выступил с официальным заявлением, в котором потребовал от УЕФА найти и наказать виновных, а также применить санкции в отношении "Динамо".
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|40
|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|14
|24
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|14
|15
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
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|Львов
|14
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|Ворскла
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