Фанаты киевского "Динамо" протестуют против Луческу (фото)

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Группировка ультрас киевского "Динамо" WBC вновь протестуют против главного тренера команды Мирче Луческу.

Болельщики нарисовали граффити, посвященное скорому наступлению Нового года со словами "В Новый год без старого лохмотья. Lucescu go away (Луческу, уходи - прим. Soccernews)".

"Готовясь к встрече Нового года по максимуму избавляйтесь от старого лохмотья. Особенно если это грязный ржавый хлам", – говорится в заявлении фанатов чемпионов Украины.

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