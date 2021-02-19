Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннеры против Луческу и руководства клуба

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Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннеры против Луческу и руководства клуба

Болельщики киевского "Динамо" во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (1:1) вывесили баннеры против главного тренера Мирчи Луческу, президента клуба Игоря Суркиса, а также его брата Григория, который ранее руководил "бело-голубыми".

Адрес в адрес Луческу был написан на английском языке. Надпись гласила "Луческу, уходи!"

Что касается Суркисов, то против них вывесили надпись со специальным добавлением лишней буквы "ц".

"Сцуркисы - позор "Динамо"!, - было написано на баннере.

Таким образом, фанаты продолжают протестовать против назначения на пост главного тренера Луческу, который ранее на протяжении многих лет возглавлял донецкий "Шахтер".

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