Фанаты киевского "Динамо" вывесили баннеры против Луческу и руководства клуба
Болельщики киевского "Динамо" во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Брюгге" (1:1) вывесили баннеры против главного тренера Мирчи Луческу, президента клуба Игоря Суркиса, а также его брата Григория, который ранее руководил "бело-голубыми".
Адрес в адрес Луческу был написан на английском языке. Надпись гласила "Луческу, уходи!"
Что касается Суркисов, то против них вывесили надпись со специальным добавлением лишней буквы "ц".
"Сцуркисы - позор "Динамо"!, - было написано на баннере.
Таким образом, фанаты продолжают протестовать против назначения на пост главного тренера Луческу, который ранее на протяжении многих лет возглавлял донецкий "Шахтер".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
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|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
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|13