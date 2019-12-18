Фанаты "Краснодара" выбрали лучшего игрока команды в декабре
Голландский полузащитник "Краснодара" Тонни де Вильена признан лучшим игроком клуба по итогам декабря, сообщает официальный сайт клуба.
Голландец занял первое место по результатам голосования среди болельщиков, набрав 14,47 процентов голосов. Совсем немного ему уступили нападающий Ари (14,28%) и полузащитник Вандерсон (14,04%).
В декабре Вильена принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.
24-летний Вильена перешел в "Краснодар" в летнее трансферное окно из "Фейеноорда" за девять миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за краснодарский клуб 27 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Краснодар" проводит голосование с целью определения лучшего игрока в истории клуба. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15