Фанаты "Краснодара" выбрали лучшего игрока марта 2020 года
Фанаты "Краснодара" на официальном сайте команды выбрали лучшего футболиста марта 2020 года.
Лучшим стал защитник Кайо, за которого проголосовало 38,25% опрошенных. На втором месте стал второй голкипер клуба Матвей Сафонов (23,77% голосов) и третьим стал нападающего Ари (12,7%).
В "Краснодаре" Кайо впервые выиграл награду.
Напомним, сезон РПЛ-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
А еще: Агент Нсаме отреагировал на слухи об интересе "Краснодара" и "Локомотива"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20