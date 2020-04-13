Фанаты "Краснодара" выбрали лучшего игрока марта 2020 года

Фанаты "Краснодара" на официальном сайте команды выбрали лучшего футболиста марта 2020 года.

Лучшим стал защитник Кайо, за которого проголосовало 38,25% опрошенных. На втором месте стал второй голкипер клуба Матвей Сафонов (23,77% голосов) и третьим стал нападающего Ари (12,7%).

В "Краснодаре" Кайо впервые выиграл награду.

Напомним, сезон РПЛ-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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