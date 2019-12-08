Фанаты "Крыльев Советов" и "Урала" ушли со стадиона по ходу матча



Болельщики самарских "Крыльев Советов" и екатеринбургского "Урала" покинули трибуны стадиона во время матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

Фанаты присоединились к акции, предложенной болельщиками "Спартака" в знак протеста против задержания болельщиков.

Напомним, что перед матчем 18-го тура "Зенит" - "Спартак" полиция задержала в Санкт-Петербурге десятки фанатов московского клуба. Через несколько дней заводящий трибун "Спартака" Валерий Бевз был приговорен к запрету посещения футбольных матчей сроком на полтора года.

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